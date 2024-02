Previsioni meteo, tempo stabile e mite fino a martedì poi arrivano piogge e temporali

I prossimi giorni saranno caratterizzati dalla presenza di un vortice depressionario stazionario ad ovest dell’Italia che richiamerà sulla Sicilia miti correnti di Scirocco. Le condizioni si manterranno stabili fino a martedì, con il cielo che verrà offuscato dal passaggio di nubi alte e stratificate anche compatte, ma senza fenomeni associati. Le temperature aumenteranno, soprattutto sulla zona di Palermo, a causa dei venti di caduta dai rilievi retrostanti, con massime fino a 22°C. Sono le previsioni di Lorenzo Badellino (3bmeteo.com).

Mercoledì invece il vortice comincerà a muoversi verso est avvicinandosi alla nostra regione e trasportando un sistema frontale che dalle primissime ore della notte darà luogo alle prime piogge a partire dal Trapanese, in estensione in mattinata a Palermitano e via via al resto della regione. Sono attesi fenomeni anche forti e temporaleschi sulle aree centro-settentrionali della Sicilia, compresa la provincia di Messina e quella di Catania.

Fenomeni più deboli interesseranno invece quella di Agrigento, anche con tendenza a schiarite in serata. Sarà un’altra giornata ventosa, a causa della presenza del vortice tra Sardegna e Sicilia. Lo stesso vortice determinerà un’altra giornata instabile giovedì con piogge e qualche temporale, oltre a nevicate in abbassamento fin verso i 1500m sulla zona etnea e temperature in diminuzione. Condizioni a tratti instabili dovrebbero attardarsi nella giornata di venerdì, mentre nel weekend si potrebbe andare verso un graduale miglioramento con temperature in ripresa.