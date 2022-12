Meteo, per l'Immacolata tempo stabile: peggiora nel weekend

Sulla Sicilia, almeno fino a venerdì, ci attendono giornate prevalentemente stabili, seppur caratterizzate dal transito di nuvolosità medio-alta irregolare, alternata anche ad ampie schiarite. "Nel corso di martedì - rende noto Stefano Ghisu, meteorologo di 3bmeteo.com - noteremo un cielo spesso nuvoloso, con addensamenti che diverranno più consistenti nel corso della serata, quando non si escludono locali piovaschi sui settori dell'entroterra di Ennese, Nisseno, ma anche sulle aree tra Ragusano e Siracusano. Mercoledì tra sole e nuvolosità sparsa, con maggiore variabilità sul versante Tirrenico dell'Isola associata a possibili isolati piovaschi entro la sera e nel corso della notte di giovedì sulle aree tra Cefalù, Capo d'Orlando, Milazzo e successivamente sul Messinese. Segue un 8 dicembre prevalentemente stabile e asciutto, con venti in rinforzo da Sud entro sera. Temperature massime entro 20-22°C. Venerdì ancora una giornata stabile, ma caratterizzata da venti in ulteriore rinforzo dai quadranti Sud, specie sui settori Nord della Sicilia; ventilazione che accompagnerà un forte aumento delle temperature in particolare tra Palermitano e Messinese, con massime che raggiungeranno punte di 23-26°C. Preludio ad un diffuso peggioramento previsto dal weekend, questa volta a carattere freddo. Evoluzione ancora incerta, seguiranno aggiornamenti".