Briganti Librino, Suriano esprime solidarietà dopo il rogo del pulmino

La deputata del gruppo Misto Simona Suriano ha espresso solidarietà ai Briganti di Librino a seguito dell'ennesimo danneggiamento subito: "Esprimo la mia vicinanza e solidarietà ai Briganti di Librino per l'ennesimo attacco subito. Stavolta le fiamme sono state appiccate a un pulmino e si tratta di una preoccupante escalation. Poche settimane fa ancora furti e danneggiamenti avevano colpito l'associazione sportiva che meritoriamente si batte per i valori sani dello sport, in un quartiere spesso abbandonato dalle istituzioni. Spero che le forze dell'ordine possano fare chiarezza sulla vicenda e mi auguro che i Briganti possano rialzarsi al più presto, con il sostegno delle forze sane della società e con la vicinanza delle istituzioni".

A stretto giro è arrivata una nota dell’unione Provinciale Catania del Partito Democratico che condanna il vile gesto compiuto ai danni dell’associazione “I Briganti” di Librino: “È inaccettabile che ancora una volta si prenda di mira l’associazione “I Briganti” di Librino che svolge un’attività e una funzione di aggregazione sociale e sportiva con grande impegno e abnegazione, in un quartiere troppo spesso abbandonato dalle istituzioni – dichiara il segretario provinciale del Pd, Angelo Villari – . Non basta più indignarsi, è necessario sostenere concretamente l’impegno di questa associazione e, al contempo, è doveroso che le istituzioni garantiscano che essa possa continuare a praticare liberamente e in piena sicurezza la propria attività e la funzione aggregativa che quotidianamente svolge. Ciascuno di noi e tutti insieme dobbiamo reagire”. Poi chiude Villari: “Piena solidarietà e pieno sostegno, nessuno dovrà fermare “I Briganti” di Librino!”.