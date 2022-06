Miccichè si sbilancia sulle elezioni regionali: "Musumeci non è candidato del centrodestra unito"

Nello Musumeci candidato alla presidenza della Regione siciliana? "No, senza alcun dubbio". Lo ha detto il leader di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè, rispondendo ai cronisti che gli hanno chiesto se il Governatore sarà il candidato del centrodestra unito. Per Miccichè i due elementi politici di questa tornata amministrativa sono "il risultato del candidato di Cateno De Luca a Messina che oltrepassa addirittura il 50%, superando di netto le due coalizioni di centrodestra e centrosinistra, e quello di Fabrizio Ferrandelli a Palermo: Ferrandelli per me da oggi è un soggetto politico con cui bisogna dialogare perché si tratta di voti suoi non certo di Calenda".