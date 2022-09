Anche la preside dell'Istituto Nautico al comizio di Salvini con alcuni studenti

E' polemica per la partecipazione al comizio di Matteo Salvini della preside dell'Istituto Nautico "Duca Degli Abruzzi" di Catania, Brigida Morsellino. Tra la platea, e persino sul palco per la foto ricordo con il leader della Lega, c'erano anche alcuni alunni del Politecnico del Mare, maggiorenni, che non sono passati inosservati anche grazie alla loro divisa. La Morsellino è in lista con "Prima l'Italia" per le elezioni regionali del 25 settembre e la convention delle Ciminiere è stata l'occasione ufficiale per presentare al pubblico la propria candidatura. " La Sicilia è al centro del Mediterraneo anche sul settore logistica - spiega nel videomessaggio in cui illustra i motivi che l'hanno indotta a scendere in campo - e negli scambi commerciali. Lavorare nelle scuole e in accademia per formare delle figure professionali già spendibili in uscita dal loro percorso, così come faccio ogni giorno con la mia squadra, penso sia una buona opportunità per tutti. I nostri ragazzi possono restare nella loro terra a lavorare, e devono farlo se vogliono. Possono andare via solo se lo scelgono, per acquisire nuove competenze. Però la Sicilia ha bisogno di loro, ed è giusto che noi ci impegnamo affinchè rimangano qui a dare il loro contributo".