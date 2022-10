Biancavilla, si dimette l'assessore Marco Cantarella

Si è dimesso l’assessore e vice sindaco del Comune di Biancavilla Marco Cantarella. Era stato nominato nella giunta Bonanno nel luglio dello scorso anno. Già oggi, alle ore 17, nell’aula consiliare, presterà giuramento il nuovo assessore Salvatore Di Marzo, consigliere comunale nel 2008. Nella lettera di dimissioni inviata al sindaco, Cantarella ringrazia "…i consiglieri comunali Antonio Bonanno e Giovanni Luca Leo del gruppo ‘Riparti Biancavilla’ per il sostegno ricevuto durante questa esperienza assessoriale, il Sindaco Antonio Bonanno per la fiducia accordatami e per avermi reputato all’altezza dl ruolo di suo vice, tutti gli assessori con cui ho condiviso questa difficile ma splendida esperienza, tutti i dipendenti comunali che non mi hanno mai fatto mancare il loro supporto quando richiesto e, infine, il mio mentore Mario Cantarella che nonostante i miei 18 anni di attivismo politico m’insegna che non si smette mai di imparare e di crescere: tra gli alti e bassi che la vita ci riserva, lui rimane sempre solida certezza e fonte inesauribile di saggezza, colui che ha acceso in me la fiamma della passione politica e colui che rimane unico esempio di Politico a cui mirare, senza fronzoli e amante dell’onesto fare".