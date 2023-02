Barbagallo (PD) attacca il sottosegretario Rixi: "Non ha detto nulla sul caro voli"

“In una regione poverissima di infrastrutture ci saremmo aspettati un intervento più vigoroso e concreto da parte del governo Meloni. E invece oggi, a Catania, l’intervento del sottosegretario alle Infrastrutture Rixi è stato purtroppo alquanto deludente”. Lo dichiara il capogruppo PD in commissione Trasporti alla Camera e segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo, intervenendo poco prima del segretario generale Maurizio Landini, ai lavori del congresso nazionale Filt Cgil, in corso nel capoluogo etneo.

“Non un impegno specifico sul consistente ritardo - ha proseguito – dei cantieri sull’autostrada Catania Palermo, su quelli che riguardano i lavori sull’asse ferroviario Messina-Catania Palermo e sull’inizio dei lavori per la Catania-Ragusa. Nemmeno una parola sui porti siciliani nè sono state fornite – ha detto – le opportune rassicurazioni sull’aeroporto di Catania su cui pendono le ombre di una paventata privatizzazione che il PD avverserà in ogni sede. Trovo altrettanto singolare che Rixi non abbia avuto nulla da dire sul caro voli e sulla disparità che riguarda i siciliani costretti a pagare migliaia di euro per raggiungere il Continente, al netto degli annunci spot da parte del governatore siciliano”. Secondo Barbagallo è fondamentale "stanziare le risorse per il progetto del 'Nodo di Catania' che prevede, tra l’altro, l'interramento della stazione di Catania Centrale e il nuovo tracciato a doppio binario prevalentemente in galleria tra Catania Centrale e l'attuale Acquicella e la realizzazione di alcune nuove fermate intermedie.