Parcheggio piazza della Repubblica, Trantino in consiglio: "Abbiamo obbligo morale di accelerare"

La "ferita aperta" di Corso dei Martiri torna in consiglio comunale per una seduta straordinaria, tenutasi lo scorso 15 febbraio, richiesta dal consigliere Graziano Bonaccorsi del M5S per cercare di chiarire la vicenda del parcheggio di piazza della Repubblica. Una recenta sentenza del Tar ha infatti accolto il ricorso dell'Ance annullando il bando di gara emanato dal Comune per la costruzione del parcheggio che doveva diventare, nelle intenzione, anche una grande area verde.

Il primo firmatario della richiesta di convocazione del consiglio ha attaccato l'amministrazione ricostruendo la "storia infinita" di Corso dei Martiri. "E' una storia che va avanti da oltre 50 anni - dice Graziano Bonaccorsi - e in questa zona di città c'è un grande degrado. Il Tar ha accolto il ricorso contro il bando dell'amministrazione, ci sono alcuni aspetti come gli eccessivi oneri e la non remunerabilità della base d'asta. In tempi di crisi chi ha la possibilità di investire 10 e guadagnare 2?".

Bonaccorsi ha criticato la conferenza dei servizi convocata dall'amministrazione Pogliese che avrebbe inciso sugli aspetti del bando emanato e poi stoppato. "Nel 2017 c'era un provvedimento dell'amministrazione Bianco e non c'era bisogno di una conferenza suppletiva. C'era un protocollo di legalità con Anac e Prefettura: questi passaggi li ha controllati il segretario generale? Il collegio di difesa? L'avvocatura? Vi sono una serie di questioni che lasciano basiti. Se ci fossero stati controlli non saremmo arrivati alla bocciatura ma l'amministrazione è andata avanti comunque".

Il consigliere pentastellato ha quindi chiesto: "Perché è stato modificato il bando? Le modifiche sono state volute dalla componente politica o da quella burocratica? E sono in linea con il protocollo di legalità?". Diversi gli interventi degli altri consiglieri tra cui quello del capogruppo Sebastiano Anastasi che ha ricordato come nell'approvazione delle linee guida del piano regolatore vi siano delle proposte per armonizzare l'area di Corso dei Martiri e ha chiesto delucidazioni all'assessore Trantino su come si intende evitare di rendere quell'area avulsa dal tessuto cittadino.

L'ex assessore all'Urbanistica della giunta Bianco Salvo Di Salvo ha rivendicato il "suo" lavoro sulla questione di Corso dei Martiri: "Abbiamo presentato un masterplan, abbiamo ascoltato proposte, abbiamo voluto il verde sopra il parcheggio di piazza della Repubblica secondo per estensione solo alla villa Bellini. Serve in quell'area un centro congressi e non una sorta di Pirellone di 20 piani così come prospettato dall'amministrazione". Così Di Salvo ha chiesto certezze e tempi contingentati così come i colleghi Zammataro e Gelsomino.

L'assessore Trantino: "Impegno per presentare masterplan in consiglio"

Rispetto allo scorso consiglio - dove i toni sono stati più aspri - Trantino ha replicato "con la serenità che il giorno degli innamorati, il 14 febbraio, imponeva". L'assessore ha effettuato una rassegna del lavoro svolto, condizionato anche dal covid e dal dissesto e quindi dalla esiguità di personale. Il parcheggio di piazza della Repubblica, come spiega Trantino, "non poteva andare a bando ed è stata reindetta una conferenza dei servizi".

"Bisognava capire come andare a gara - ha proseguito - e c'era il problema di capire chi dovesse essere la stazione appaltante e se scegliere il sistema dei ribassi. L'iter ha portato quella gara che è stata bocciata e io condivido le scelte compiute perché eravamo giuridicamente convinti che potesse reggere. Non abbiamo fatto un ricorso per evitare lo stallo e abbiamo preferito fare un nuovo bando".

L'assessore ha evidenziato la presentazione di cinque imprese e alcune "con ribassi inquietanti": "Il tutto nonostante venga definito un bando a perdere. Ci può aiutare adesso per effettuare una correzione di rotta. Abbiamo il dovere di accelerare per realizzare il parcheggio e abbiamo l'obbligo morale di accelerare l'iter del bando di gara e mandarlo all'Urega".

In coda Trantino, rispondendo a Di Salvo, ha promesso il suo impegno per portare il masterplan in consiglio: "Mi posso impegnare a contattare l'architetto Cucinella ma solo se verrà garantita la presenza fisica dei consiglieri in aula. Il Comune sta lavorando per garantire il processo di rigenerazione urbanistica".