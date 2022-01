Drago (FdI): "Vicinanza politica e umana a Pogliese"

A seguito della sospensione del sindaco di Catania Salvo Pogliese sono giunte diverse attestazioni di solidarietà. A queste si aggiunge quelle della senatrice di FdI Tiziana Drago: "Manifesto la mia vicinanza sia umana che politica al sindaco di Catania, nonché della Città metropolitana, Salvo Pogliese. In questi giorni convulsi per la scelta del Presidente della Repubblica, la notizia della sospensione di Pogliese dalla carica di sindaco non è certo gradevole".

"La Corte Costituzionale ha rigettato la questione di legittimità della legge Severino avanzata dal Tribunale di Catania, operando un intervento di tipo sanzionatorio più che cautelativo. Non entro in merito alla questione, non essendo una giurista, ma sono certa che la giustizia farà il suo corso, perseguendo gli interessi della collettività", aggiunge la senatrice.

Lo stesso sindaco ha affidato ai social un ringraziamento collettivo: "Voglio ringraziare i Catanesi, uomini e donne dal grande cuore, che in queste ore mi hanno fatto sentire il loro affetto e la loro vicinanza. E lo faccio qui, sui social, sperando di raggiungerne quanti più possibile: a casa, sul posto di lavoro, nei mercati, nella solitudine dell’isolamento per questa maledetta pandemia da Covid-19 che ci ha strappato tante persone care".

"Per me Catania è questa, quella della gente “vera”; la Catania che ho sempre difeso e che continuerò a difendere anche dagli sciacalli che, parafrasando De Andrè, “danno buoni consigli perché non possono più dare il cattivo esempio”. Alla fine sarà la verità a trionfare, ne sono certo! Con tutto l’amore che posso... grazie di cuore!", ha concluso Pogliese.