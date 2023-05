Elezioni comunali, liste a sostegno del candidato sindaco Gabriele Savoca

L’ex sindaco di Messina Cateno De Luca ha fatto scendere in campo come candidato a Sindaco di Catania l'avvocato Gabriele Savoca, supportato da due liste: De Luca per Catania-Savoca Sindaco-Sicilia Vera; Sud chiama Nord-Savoca Sindaco