Due candidature in comuni e con schieramenti diversi, lo strano caso di Ilaria Paolillo

A Catania e provincia, in vista delle elezioni comunali del 28 e 29 maggio prossimi, desta non poca curiosità fra i candidati in lizza il caso di Ilaria Paolillo, dirigente del Partito Animalista Italiano che ha deciso di "correre" sia a Catania sia a Gravina di Catania. A Catania ha un posto nella lista civica di Maurizio Caserta, sostenuto da Pd, Sinistra italiana e M5S. A Gravina di Catania correrà invece con Sud chiama Nord di Cateno De Luca sostenendo il sindaco uscente Giammusso, esponente di Fratelli d’Italia. Paolillo ha pure fatto due manifesti elettorali: in uno (quello di Catania) sta a sinistra della grafica, nell’altro di Gravina sta a destra, ma senza neanche cambiare outfit. Ad elezioni avvenute, chiaramente, se la candidata dovesse venire eletta in entrambi i Comuni dovrà decidere in quale dei due consigli comunali prendere posto.