Elezioni ad Acireale, Cardillo (FDI): "Pieno sostegno a Nino Garozzo"

"La necessità di dare ad Acireale una guida stabile, affidabile e autorevole deve responsabilizzare tutte le parti politiche ad assumere decisioni che vadano oltre l'interesse di parte, guardando al futuro della città. L'auspicio esternato dal nostro partito è sempre stato coerentemente quello di unire il centrodestra attorno al profilo che potesse mettere insieme il più possibile la coalizione, legando a ciò la non meno necessaria affermata capacità di buongoverno".

È quanto dichiara Alberto Cardillo, Coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Catania. "Per questi motivi - continua Cardillo - dopo il doveroso confronto tra classi dirigenti locale, provinciale e parlamentare, fatto naturale in un partito che non è una caserma ma una realtà tradizionalmente rispettosa del dibattito interno, Fratelli d’Italia riafferma il forte gradimento già espresso per Nino Garozzo. Ritieiamo che la sua candidatura sia quella che, pur nel rispetto di altre affiorate nel tempo dentro e fuori il perimetro del partito, sia nelle condizioni di unire di più le varie anime del centrodestra. Garantendo soprattutto, per storia collaudata, un orizzonte di amministrazione concreta ed efficiente. Tra l'altro, in un momento storico in cui il centrodestra governa anche a Palermo e Roma. Da oggi - conclude il Coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia - tutti al lavoro per dare una svolta vera ad Acireale dopo anni di buio, con Nino Garozzo sindaco".