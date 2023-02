Elezioni comunali a Riposto, Claudia D’Aita si candida Sindaco

Il "Coordinamento Progressista Ripostese" annuncia la nascita della lista civica “Riposto Cambia” e la candidatura di Claudia D’Aita a Sindaco della città. La lista è nata dall’intenso lavoro svolto negli ultimi anni dal "Coordinamento Progressista Ripostese", che ha riunito forze civiche, politiche, associative e professionali, oltre che numerosi cittadini, in un percorso comune forte e coeso. Claudia D’Aita, 43 anni, avvocato penalista impegnata nel sociale e nella promozione del territorio, sposata e madre di due bambini, è ripostese da generazioni ed è già stata anche rappresentante dei cittadini in consiglio comunale. “Vogliamo impegnarci per un obiettivo chiaro nel prossimo mandato: fare di Riposto la città che merita di essere, una città moderna. Serve una nuova linfa per Riposto e occorre partire da una nuova strategia di promozione della qualità urbana con un programma dedicato al miglioramento dei servizi di cura, pulizia, accoglienza e sicurezza della città, perché solo così potremo attrarre investimenti pubblici e privati indispensabili per lo sviluppo del nostro territorio”, afferma la candidata sindaco.

“Riposto, con la sua identità marinara e mercantile, è stata un presidio significativo di modernità. Oggi i ripostesi devono tornare a riappassionarsi e a sentirsi a casa nella loro città. Serve perciò una proposta politica progressista e democratica capace di restituire serenità ai cittadini e capace di valorizzare il senso di comunità, una comunità che non lasci indietro nessuno e che garantisca a tutti il diritto di vivere in un ambiente naturale, sociale e politico sano. Se sapremo tutti insieme cambiare Riposto, e imprimere una svolta al modo in cui guardiamo la nostra Città, saremo in grado di costruire speranza non solo per le generazioni di oggi, ma soprattutto per quelle di domani”, aggiunge D’Aita. Il "Coordinamento Progressista Ripostese" presenterà alla città e agli operatori dei media il progetto amministrativo, la lista e il candidato sindaco la settimana prossima. La lista è aperta alle idee dei cittadini e di chiunque voglia contribuire al bene della città.