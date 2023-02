Quinto municipio, i consiglieri Anastasi, Di Franca e Drago passano a Fratelli d’Italia

I consiglieri del quinto Municipio di Catania (Monte Po - Nesima - San Leone - Rapisardi) Salvatore Anastasi, Benedetto Di Franca e Gaspare Drago aderiscono a Fratelli d’Italia. “Aderiamo con convinzione ed entusiasmo al progetto politico di Fratelli d’Italia – affermano Anastasi, Di Franca e Drago- che rappresenta la destra vicina al territorio, ai cittadini e alle loro esigenze quotidiane. Ringraziamo il coordinatore regionale di FdI, Salvo Pogliese, e il coordinatore provinciale, Alberto Cardillo, che ci hanno accolto con parole di stima e forte apprezzamento per il lavoro che quotidianamente svolgiamo al servizio del quinto Municipio e dei catanesi”.

“Fratelli d’Italia anche a Catania, come in tutta Italia, continua la sua crescita e aumenta il radicamento nel territorio. – dichiarano Pogliese e Cardillo. – Come dimostrato dalle ultime elezioni regionali e nazionali sono ogni giorno di più gli italiani che hanno forte interesse per la nostra visione politica, i nostri valori e nutrono grande fiducia nel nostro leader Giorgia Meloni”.