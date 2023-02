Acireale, il candidato sindaco Gianluca Cannavo si confronta con i commercianti

Un incontro all’insegna della cordialità e della propositività quello svoltosi ieri sera nella sede della Confcommercio di Acireale tra i rappresentanti delle imprese e il candidato sindaco Gianluca Cannavò. Numerose le problematiche che attanagliano il comparto ma tre le priorità indicate dal presidente dell’associazione di categoria, Mario Russo: viabilità, parcheggi e mezzi pubblici per collegare Acireale alle frazioni. “Ringrazio Mario Russo e tutti i componenti della Confcommercio di Acireale per il confronto costruttivo – ha detto Gianluca Cannavò - Abbiamo parlato dei tanti problemi che affronta la categoria, ma sempre in maniera propositiva, cercando di individuare le possibili soluzioni. Credo che questo sia lo spirito giusto per affrontare le tante sfide a cui siamo chiamati nel prossimo futuro. Tutti - prosegue - abbiamo un solo obiettivo: rilanciare Acireale, riportare la città al centro della provincia di Catania, nel posto che merita. Il confronto con imprenditori intelligenti e capaci di guardare al futuro con positività è importante. Inserirò nel mio programma molte delle proposte che vanno nella direzione della crescita e della trasformazione della città. I territori si sviluppano anche grazie alle idee degli imprenditori, che sono capaci di guardare avanti con lungimiranza. Provengo da una famiglia di commercianti e capisco le problematiche della categoria. In me troveranno sempre ascolto e collaborazione. D’altronde, le amministrazioni – conclude il candidato sindaco - hanno il compito di ascoltare e supportare i progetti che vanno nella giusta direzione”. Un programma snello, vero, reale. Questo l’obiettivo di Gianluca Cannavò che si presenta come l’amministratore del fare, della concretezza. Il candidato sindaco promette un confronto aperto e costante con le categorie con un solo obiettivo: far crescere la città. Intanto nel fine settimana, sabato 25 febbraio, dalle 17 alle 20, e domenica 26 febbraio, dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 20, Gianluca Cannavò tornerà in piazza Garibaldi con i banchetti informativi per incontrare i cittadini e continuare a confrontarsi sui punti del programma.