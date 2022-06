Emergenza rifiuti, Torrisi (Pd): "Comune ha promesse strade ripulite entro 72 ore, staremo a vedere"

"Abbiamo partecipato - spiega in una nota Jacopo Torrisi, delegato Pd alla Città di Catania - al tavolo in Prefettura insieme all’amministrazione comunale, all’assessorato regionale all’Ambiente, alle sigle sindacali, all’onorevole Paxia ed alle associazioni più rappresentative. Ci ha appassionato poco il solito e stantio balletto delle responsabilità. Ma abbiamo ricevuto alcune garanzie: il comune e l’assessorato regionale dicono di aver individuato una discarica disponibile che nell’immediato (entro tre giorni) consentirà lo sgombero totale dei rifiuti dalle strade cittadine".

"Nel lungo periodo - aggiunge Torrisi - abbiamo chiesto insieme a tutti gli altri una adeguata campagna informativa per aumentare i livelli della differenziata e portarli al pari anche delle altre realtà siciliane che sono tutte più avanti di Catania. Anche su questo l’assessorato regionale si è impegnato a contribuire per una indispensabile campagna di educazione civica e di informazione su come fare al meglio la differenziata. Abbiamo ricevuto risposte, rassicurazioni e promesse tra 72 ore capiremo se ad esse faranno seguito impegni concreti o sono solo parole".