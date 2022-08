Rifiuti, Papatheu (FI) al veleno sul Pd: "Proclami da libro cuore"

“Dal Pd e dal M5S arrivano sempre i soliti proclami sull’ambiente. Prova tangibile di pochezza nei programmi, di arroganza e di cecità. La Sicilia affoga in un mare di rifiuti e ancora si usano slogan da libro cuore che nulla hanno a che vedere con la drammatica attualità”. Lo afferma in una nota la senatrice catanese di Forza Italia, Urania Papatheu, in merito al fatto che la Regione siciliana ricorra in modo massiccio all’uso delle discariche.

“La quantità di rifiuti urbani - aggiunge - smaltiti in queste condizioni è assolutamente allarmante. Una gestione sostenibile del problema si può ed è possibile con i termovalorizzatori; come hanno fatto altre città in Europa. Adesso occorre riprendere in mano il futuro perché, come dice il presidente Berlusconi, è solo con la vittoria del centrodestra alle prossime elezioni che un cambio di rotta sarà possibile”.

“Certi slogan privi di ogni sostanza con i quali il Pd, complice con il M5s, vuole scaricare su altri la responsabilità di undici anni di fallimenti al Governo è il prezzo delle loro politiche scellerate sui cittadini - aggiunge la senatrice -. Mi auguro che gli italiani abbiamo finalmente capito perché serve il loro voto per mandare a casa questi personaggi e soprattutto rottamare certa politica ”.