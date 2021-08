Viale Rapisardi, Giacone (Pd): "Urgono interventi per segnaletica e tombini"

Mirko Giacone, consigliere del quarto municipio, con Antonio Panzera, componente del circolo dem del quinto municipio e con il segretario provinciale del partito Angelo Villari, si è recato per un sopralluogo lungo il viale Mario Rapisardi, all'altezza del civico 414 su richiesta delle attività commerciali e dei residenti.

“Bisogna ripristinare la segnaletica orizzontale e verticale - dice Giacone - che ad oggi appare inesistente oltre a installare un’attraversamento pedonale rialzato che possa scoraggiare i tanti irresponsabili che corrono con i loro veicoli mettendo a repentaglio la sicurezza dei cittadini. In questa parte del viale Mario Rapisardi sia i residenti che le attività, nonostante le segnalazioni, non ricevono alcuna risposta”. Poi ha concluso Panzer: “Vanno puliti i tombini che da mesi non vengono toccati e che in caso di bombe d’acqua, come siamo abituati a Catania, allagherebbero le attività circostanti”. Così gli esponenti dem hanno sollecitato l'amministrazione affinché si provveda celermente ad intervenire.