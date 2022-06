Musumeci incontra Assostampa Catania: “Garantire pluralità dell’informazione e occupazione”

“La Regione Siciliana a sostegno delle realtà editoriali dell’Isola, partendo dalle più deboli, per garantire la pluralità dell’informazione nel territorio”. È quanto affermato dal governatore Nello Musumeci nel corso di un incontro al Palaregione di Catania con il segretario provinciale di Assostampa Filippo Romeo, presenti anche il vicesegretario Michele Spalletta, la tesoriera Maria Torrisi e il consigliere nazionale della Federazione nazionale della stampa, Lorenzo Gugliara. Gli aiuti alle emittenti televisive rimaste fuori dal nuovo assetto del digitale terrestre ma anche i contributi straordinari erogati per far fronte all’emergenza covid e poi, ancora, la crisi nei giornali e di conseguenza il calo dell’occupazione contrattualizzata nelle redazioni. Questi alcuni dei temi affrontati con il presidente Musumeci che ha sottolineato “piena disponibilità ad un dialogo aperto con il sindacato unitario dei giornalisti”.

“La vostra, anzi la nostra perché io sono iscritto all’Ordine dei giornalisti da 45 anni – ha commentato il governatore – è una categoria alla quale sono molto legato e che oggi purtroppo non sta attraversando un buon momento. L’informazione di qualità, quella fatta da professionisti, oggi è messa a serio rischio da una disinformazione dilagante che viaggia soprattutto sui social e che l’utente finale spesso non riesce a distinguere”. “Come Regione, per quanto di nostra competenza, in questi anni – ha aggiunto Musumeci – abbiamo messo ordine ad un settore strategico per la comunicazione istituzionale, bandendo due concorsi per ricostituire l’ufficio stampa dell’Ente e tracciando le linee guida per gli enti locali”. Per il segretario di Assostampa Catania, Filippo Romeo, “la crisi senza precedenti che ha investito il settore dell’editoria in Italia ha avuto un effetto devastante sull’occupazione, ecco perché i fondi erogati devono garantire il sostegno alle realtà imprenditoriali, partendo però dalla salvaguardia dei livelli occupazionali”.

“Per questo – ha concluso – come Assostampa Catania abbiamo il dovere di vigilare affinché ogni sostegno sia proficuamente utilizzato per garantire il diritto al lavoro retribuito di giornalisti, collaboratori e dipendenti, oltre che la sostenibilità delle aziende editrici”.