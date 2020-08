Marilena Donzuso eletta nella direzione regionale del Pd Sicilia

Marilena Donzuso, già assessore alla Cultura e vice sindaco di Trecastagni nell'amministrazione guidata dall’on. Giovanni Barbagallo, è stata eletta componente della direzione regionale del PD. La Donzuso, 43 anni, moglie e madre di due figlie, impiegata di un’azienda privata, sportiva e impegnata nel sociale, dopo aver fatto parte del direttivo del partito democratico del paese alle falde dell’Etna, andrà a comporre la nuova governance del Pd siciliano. E parteciperà già lunedì 24 agosto alla prima riunione della direzione regionale. "Una trecastagnese nella direzione regionale del PD è per tutti noi fonte di grande soddisfazione": a rendere noto l'importante incarico e riconoscimento politico affidato a Marilena Donzuso è Mario Giuffrida, presidente del circolo del Partito Democratico a Trecastagni.

"Per Marilena rappresenta il proseguimento di un percorso di crescita politica e professionale al servizio di Trecastagni e dei siciliani. Siamo pronti con lei – dichiara Giuffrida - e tutti i componenti del direttivo di Trecastagni ad impegnarci per costruire un nuovo corso, così come lo ha definito il segretario regionale del PD, on. Anthony Barbagallo. Un nuovo percorso di rinascita e costruzione del partito democratico, e di impegno prioritario che per noi parte da Trecastagni e l'intera comunità. In tale contesto Marilena Donzuso si inserisce perfettamente, non solo per ragioni anagrafiche, ma, soprattutto, per le grandi capacità dimostrate nella sua attività amministrativa. È ampiamente riconosciuto, infatti, - conclude Giuffrida - che con lei le politiche scolastiche, le attività della biblioteca e le iniziative culturali hanno avuto un indubbio rilancio.” La stessa Marilena Donzuso ha espresso la propria soddisfazione per la nomina e ha dichiarato: "Ripartire dai giovani e dalle donne, dalle sezioni e dai piccoli comuni è fondamentale per poter riscoprire una politica partecipata. Il nuovo corso del segretario regionale Anthony Barbagallo nasce all'insegna del rinnovamento, anche generazionale. La nuova segretaria è, infatti, composta tutta da under 40: Renzo Bufalino Sindaco di Montedoro, Fabio Venezia Sindaco di Troina, Elisa Carbone Sindaco di Sommatino e Daniela Vella vice sindaco di Bagheria. E sono molto felice di poter dare il mio contributo a questa nuova politica di crescita e rinnovamento.”