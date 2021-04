Marraffino (Lega): "Riqualificare mercato di via Duca degli Abruzzi"

Davide Marraffino, consigliere del secondo municipio della Lega ha presentato una mozione per la riqualificazione del mercato di via Duca degli Abruzzi. Il mercato fu inaugurato nel 2018 con la precedente amministrazione e doveva essere un fiore all’occhiello nel quartiere di Picanello per dare la possibilità ai commercianti, con una quota annuale, di avere un posto in uno dei vari stalli dedicati. "Tale progetto - dice il consigliere - fu voluto e sponsorizzato dall’amministrazione del sindaco Bianco che puntava a farlo diventare un luogo di attrazione per il quartiere. Purtroppo la visione era sbagliata e lo dimostra lo stato di abbandono in cui verte oggi. Ad oggi il mercato è chiuso, non ha mai avuto la funzione per la quale è stato concepito ma si trova in uno stato di degrado con la presenza di ratti, mali odori e animali dannosi per la comunità".

Così Marraffino chiede di rivalutare la struttura e di incrementare i posti auto per una zona ad alta densità commerciale." Alla mozione verrà affiancata da una raccolta firme che avrà lo scopo di chiedere di riqualificare tale struttura con posteggi a pagamento per dare una giusta funzionalità a fronte delle esigenze dei cittadini", conclude l'esponente del Carroccio.