Tavolo tecnico sulla movida: più controlli e potenziamento della videosorveglianza

Si è tenuto ieri pomeriggio, nell’aula consiliare del Comune di Catania, un tavolo tecnico della decima commissione promosso e convocato dal presidente Manfredi Zammataro sulla movida e su un piano di rilancio del centro storico. Alla presenza degli assessori Andrea Barresi e Ludovico Balsamo, del Comandante dei Vigili Urbani Sorbino, del Direttore dell’assessorato al Commercio Adonia, delle associazioni di categoria, dei comitati e delle associazioni dei cittadini si sono affrontati i nodi della movida e si è discusso di un articolato piano di rilancio del centro storico.

E’ il presidente Zammataro ad annunciare l’avvio di importanti attività per tutelare la movida: “Registro con favore un’ampia partecipazione al tavolo tecnico che permette un confronto costruttivo tra istituzioni, categorie e cittadini. Il Comune avvierà importanti interventi a tutela della movida. In primo luogo, come confermato dal neo assessore Barresi, già a partire da domani saranno predisposti servizi mirati dei vigili urbani – con l’ausilio del personale e mezzi dell’Amts, compreso il carro attrezzi – per contrastare il fenomeno della sosta selvaggia e per verificare il rispetto delle regole”.

Controlli con l'Arpa

Il presidente della commissione ha snocciolato alcune novità: “Durante il tavolo tecnico abbiamo avanzato la richiesta sulla necessità di avviare un pattugliamento congiunto tra polizia locale e personale dell’Arpa al fine di verificare, con apposita strumentazione, le emissioni sonore dei locali pubblici e quindi procedere al controllo del rispetto della normativa. In questo senso, al prossimo tavolo tecnico, inviteremo anche l’Arpa per approfondire e richiedere questa possibilità e vagliarne la fattibilità. Inoltre è emersa la necessità di attivare le Ztl e di estendere il sistema di video sorveglianza. Quest’ultimo punto potrà essere realizzato anche grazie alle nuove telecamere acquistate dal Comune e che presto saranno disponibili in città”.

Inoltre l'assessore Balsamo ha approfondito con le associazioni i contenuti della delibera per la riperimetrazione dell’area storico ambientale che consentirà di regolamentare ancora di più il commercio all’interno del centro storico.

“Infine – conclude Zammataro – abbiamo espresso soddisfazione per il fatto che il Comune di Catania ha partecipato a un bando nazionale per richiedere un finanziamento che consentirà di potenziare i servizi in notturna della polizia locale. Ciò sarebbe importante specie per quanto riguarda la polizia annonaria e i relativi controlli alle attività commerciali con l’obiettivo -condiviso da tutti i partecipanti all’incontro di oggi- di tutelare la movida sana, il commercio e i residenti”.