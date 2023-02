Comunali, il centrodestra potrebbe convergere su Arcidiacono: "Ho dato la mia disponibilità, deciderà la coalizione" | Video

Nell'area del centrodestra sembrerebbe essersi ristretta la rosa dei nomi da valutare in vista delle elezioni comunali. Schifani è intenzionato a tenere salda la coalizione: alle regionali l'unità è stata un elemento premiante. Anche Lega e gli autonomisti sanno bene che non è il caso di battere preventivamente i pugni sul tavolo. Ma potrebbero porre dei veti di fronte ad una proposta potenzialmente divisiva. In casa FdI i papabili pare siano Sergio Parisi e Pippo Arcidiacono, entrambi ex assessori della giunta Pogliese con una lunga carriera politica alle spalle. Ai nostri microfoni parla oggi Arcidiacono, primario di cardiologia dell'ospedale Garibaldi, che ha già in mente un progetto chiaro per "curare" il paziente-Catania