Question time in Consiglio, i Cinque Stelle attaccano: "Assessori assenti e risposte evasive"

"Ieri si è tenuta un'altra seduta di question time senza gli assessori al ramo, i quali avrebbero dovuto dare risposte ai consiglieri e alla cittadinanza. Una mancanza di rispetto per l'aula e per la città, in perfetta continuità con la sindacatura Pogliese". Lo scrivono, in una nota, i consiglieri pentastellati in Consiglio comunale, Graziano Bonaccorsi e Gianina Ciancio, a margine del question time tenutosi nel senato cittadino nella mattinata di ieri.

"Infatti - dichiara Bonaccorsi - ho dovuto ripresentare tre interrogazioni che non avevano avuto risposta già dalla passata consiliatura, interrogazioni che oggi non trovano risposte per nulla soddisfacenti, per certi versi imbarazzanti. Ma purtroppo questo è il quadro, un'amministrazione che non dà risposte e che non è capace di ascoltare un Consiglio comunale che ancora oggi aspetta le carte del nuovo "piano regolatore del porto" presentato in pompa magna (ma senza documenti) giorno 12 e ripresentato con conferenza stampa giorno 20. Qualcuno pensa che questa sia l'amministrazione del fare, ma a me pare che fino ad oggi abbiano dimostrato di fare... cose inutili per la città, senza confrontarsi con il Consiglio e con le commissioni".

"Risposte evasive e inconsistenti - dichiara Gianina Ciancio - che denotano insofferenza alle legittime richieste di chiarimento dei consiglieri. Cosa testimoniata anche dall'assenza di tutti gli assessori chiamati in causa. Dare riscontro ai problemi sollevati in Consiglio non è una gentile concessione, ma un obbligo, per la Giunta, oltre che un dovere nei confronti dei cittadini. Sul cancello che impedisce l'accesso a una porzione di scogliera, in località Caito, sotto piazza Europa, ad esempio, ci saremmo aspettati una presa di posizione chiara, non uno scaricabarile".

"Stessa cosa sulle carenze del trasporto pubblico locale, sul peggioramento del servizio Fce - Metropolitana e sugli interventi urbanistici a Cibali, ancorché molti di questi temi afferiscano ad istituzioni sovracomunali - concludono i consiglieri - non sembra proprio che l'amministrazione si voglia fare portavoce delle criticità e dei disservizi che subiscono i catanesi".



