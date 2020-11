Consiglio comunale, in aula la delibera sull'affidamento del servizio raccolta rifiuti

Il presidente del consiglio comunale, Giuseppe Castiglione, ha convocato l'Assemblea cittadina nella sala consiliare di Palazzo degli Elefanti, e in videoconferenza, per lunedì 30 novembre alle ore 18.30. L'ordine del giorno, dopo le comunicazioni di presidente e consiglieri, presenta tra i primi punti la delibera sull'affidamento, tramite procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, e altri servizi di igiene pubblica, con durata settennale, all’interno dell’Aro (Area di raccolta ottimale) Città di Catania. L'Aro viene suddiviso in tre macro lotti: zona Nord, zona Centro, zona Sud. La delibera ha carattere di urgenza su richiesta dell'assessore all'Ambiente e Ecologia Fabio Cantarella. Al vaglio dell'Aula anche il riconoscimento di diversi debiti fuori bilancio e una serie di mozioni e odg.