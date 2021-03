Randazzo, nasce il circolo cittadino di Fratelli d’Italia

Avrà Alfio Scala come coordinatore cittadino, Sabrina Battagliola come vice, e Pippo Minissale quale componente del coordinamento provinciale. A renderlo noto il coordinatore provinciale di FdI Catania Alberto Cardillo, sentito il coordinatore regionale Sicilia orientale Salvo Pogliese

Si è costituito il circolo di Fratelli d’Italia di Randazzo che avrà Alfio Scala come coordinatore cittadino, Sabrina Battagliola come vice, e Pippo Minissale quale componente del coordinamento provinciale. A renderlo noto il coordinatore provinciale di FdI Catania Alberto Cardillo, sentito il coordinatore regionale Sicilia orientale Salvo Pogliese.

“Fratelli d’Italia anche a Randazzo, come in tutta Italia, continua la sua crescita e aumenta il radicamento nel territorio. – dichiarano Pogliese e Cardillo. - Sono ogni giorno di più gli italiani che mostrano forte interesse per la nostra visione politica, i nostri valori e il nostro leader Giorgia Meloni a cui riconoscono grande coerenza e caparbietà".

“Ringraziamo il coordinatore provinciale Cardillo e quello regionale Pogliese per la fiducia accordataci - affermano Scala, Battagliola e Minissale -. Fratelli d’Italia rappresenta sempre più la destra vicina al territorio, ai cittadini e alle loro esigenze quotidiane. Lavoreremo con entusiasmo a sostegno della comunità randazzese”.