Regionali, Claudio Fava (Centopassi): "Se perdurano attendismi, il sostegno a Chinnici non è scontato"

"A sedici giorni dalla fine delle primarie, Caterina Chinnici non sta ancora esercitando il suo ruolo di garante della coalizione". Claudio Fava, leader di Centopassi, lancia un appello affinché qualcosa nel centrosinistra cominci a muoversi. "Abbiamo bisogno di aprire subito la campagna elettorale che si preannuncia già difficile - è il commento di Fava in una nota stampa - dobbiamo capire come la candidata scelta dalle primarie intenda proseguire. Sia chiaro che davanti al perdurare di silenzi e attendismi, il sostegno della lista Centopassi è tutt'altro che scontato".