Secondo municipio, Lauria: "Servono interventi per l'area verde di via Puglia"

Un'area verde tra le vie Puglia e Barletta che avrebbe bisogno di cure e manuntenzione. A sollevare la questione è stato il consigliere della seconda municipalità Fabio Lauria, di Forza Italia, che ha richiesto con una mozione un intervento con carattere di urgenza per lavori di rifacimento manto stradale, scerbatura, riverniciaturia dell'area.

"Quest'area verde - dice Lauria - è un piccolo polmone verde per i residenti ed è dotata di panchine e siepi che hanno bisogno di pulizia e di cura costante. Servono quindi interventi regolari per curare il verde ma anche interventi manutentivi per la verniciatura delle ringhiere, per la manutenzione dell’asfalto". Inoltre secondo il consigliere il quartiere necessiterebbe di un’area di sgambamento per i cani, munita di apposita segnaletica e di cestini per la raccolta delle deiezioni, che "permetterebbe ai proprietari degli animali di avere una'area a disposizione e, al contempo, di rispettare le regole antiCovid e le prescrizioni di tipo sanitario".

Inoltre Lauria segnala gli interventi di rimozione dei rifiuti da effettuare nell'area e anche la presenza di carcasse di auto in modo tale da riconvertire così "una porzione dell’area a verde quale area di sgambamento per i cani" e per queste ragioni ha chiesto un consiglio itinerante o conferenza dei servizi per vagliarne la fattibilità.