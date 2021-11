Stefano Papa è il nuovo presidente dell'Unione Monarchica

i è tenuto all’Hotel Addaura di Palermo il congresso regionale dell’Unione Monarchica Italiana, storica associazione nata nel 1944, durante il quale l’avvocato Michele Pivetti ha lasciato la presidenza regionale, essendo stato eletto vice presidente nazionale. Il nuovo Presidente regionale è Stefano Papa, 43 anni, già presidente del consiglio comunale di Castiglione di Sicilia. Messaggi augurali al vicepresidente nazionale dell’Unione Monarchica Italiana sono arrivati dalla Lega, da Fratelli d’Italia, da +Europa, dal Capo di Casa Savoia S.A.R., Il principe Aimone di Savoia, e da Enzo Trantino, decano e volto storico della destra italiana. È intervenuto al congresso anche l’ex Presidente dell’Ars Guido Lo Porto. Prima del congresso è stato presentato il libro di Giampiero Cannella “L’Italia non gioca a Risiko”. Cannella nel ringraziare l’UMI per l’invito ha registrato il passaggio ufficiale a Fratelli d’Italia dell’avvocato Pivetti e la sua disponibilità a candidarsi alle elezioni regionali. In sala erano presenti, nel rispetto delle normative Covid, un centinaio di persone. È stato ribadito che i monarchici si impegneranno nelle tornate elettorali prossime a qualsiasi livello, sia locale che nazionale.