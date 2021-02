Vaccini, Drago: “Mondo nella scuola nel caos, l’assessore Razza detti i tempi con chiarezza”.

“Prima, il giorno 14 febbraio, la Regione Siciliana inizia in pompa magna a vaccinare i docenti con tanto di telecamere al seguito, poi il nulla e la confusione più totale culminata nelle ultime 48 ore. Infatti un link per la registrazione comparso sul sito dell’assessorato alla Salute ha generato il caos: i docenti hanno cercato di registrarsi per la vaccinazione ma poi è stato rimosso e ancora è tutto indefinito. Chiedo all’assessore Razza e all’assessore Lagalla, così come penso sia nelle loro intenzioni, di avere rispetto per gli oltre 75mila lavoratori della scuola siciliana, dettando i tempi per la vaccinazione del personale con chiarezza, stilando una precisa road map. Questi stop, questi rinvii stanno creando fibrillazioni tra i docenti che sono tornati in classe e assolvono al loro dovere con coscienza e scrupolo. Inoltre, vorremmo sapere quando sarà prevista la vaccinazione per le categorie fragili, penso alle persone con disabilità o a chi ha una grave malattia”. Lo ha detto la senatrice siciliana del gruppo Misto Tiziana Drago.