Una mela contro la sclerosi multipla: l'iniziativa di AISM è anche a Catania

Anche l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia ha partecipato con il proprio contributo collaborativo alle giornate, dall’1 al 4 ottobre, organizzate dall’associazione Italiana Sclerosi Multipla, nelle piazze e nelle principali vie delle città italiane.

Il gruppo di Catania, dedicato all’ammiraglio Antonino Toscano, nel rispetto dei nobili valori dell’assistenza e della solidarietà, ha supportato i volontari dell’AISM nella campagna “La mela di AISM ti aspetta” per finanziare la ricerca. Il presidente dell’ANMI di Catania, Michele Russo, il vice presidente Giuseppe Muselli e i soci Giuseppe Bruno, Enzo Saitta, Attilio Spampinato e Giuseppe Cavallaro hanno presidiato i gazebo in piazza Stesicoro e in via Etnea, di fronte la Villa Bellini, per agevolare la consegna delle confezioni con le mele in cambio di un contributo.