Mascali, stanziati i contributi per il serviziodi trasporto scolastico per gli alunni con disabilità

Con decreto del Ministro dell'interno, è stato previsto in favore dei Comuni l'attribuzione di risorse finalizzate al potenziamento del servizio di trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia, frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, ai quali fornire il servizio di trasporto per raggiungere la sede scolastica. Al Comune di Mascali, per l'anno 2023, è stato assegnato l'importo complessivo di 10.436,23 euro, a valere della quota del fondo di solidarietà comunale destinata al potenziamento del trasporto minori disabili frequentanti la scuola dell'infanzia la scuola primaria e secondaria di primo grado. Pertanto, come conferma l’assessore alle Politiche sociali, Veronica Musumeci, per l’anno scolastico 2023/2024 è prevista la concessione di contributi economici alle famiglie finalizzati a sostenere l'onere economico per il trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia, residenti nel comune di Mascali, frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria o la scuola secondaria di primo grado.

Sono beneficiari dei contributi gli studenti con disabilità, residenti nel Comune di Mascali che frequentano la scuola dell'infanzia, la scuola primaria o la scuola secondaria di primo grado. Il contributo – rammenta l’assessore Musumeci - verrà erogato a rimborso della spesa sostenuta, per il trasporto scolastico del minore presso l'istituzione scolastica frequentata, tragitto (andata e ritorno). Il richiedente, al fine di ottenere il contributo dovrà produrre, per la durata dell'anno scolastico 2023/2024, l'attestazione di frequenza scolastica rilasciata dall'Istituto scolastico con i giorni di frequenza.

L’istanza potrà essere presentata brevi mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Mascali in orario di ufficio o a mezzo pec inviandola all’indirizzo protocollo@pec.comune.mascali.ct.it . È possibile presentare domanda per il rimborso del trasporto scolastico ai minori frequentanti la scuola dell'infanzia e la scuola primaria e secondaria di primo grado entro il 12 febbraio 2024.