L'economista Carlo Cottarelli all''Istituto "De Nicola" di San Giovanni La Punta

Scorsa settimana Carlo Cottarelli ha incontrato gli alunni dell’ITC “De Nicola” di San Giovanni la Punta nell’Auditorium dell’istituto per una lezione sulla situazione economica dell’Italia in relazione al contesto internazionale. L’incontro rientra nel programma PESES dell’Università Cattolica di Milano che ha l’obiettivo di portare nelle scuole di tutta Italia alcune delle principali figure di spicco del panorama culturale, economico, imprenditoriale e politico del Paese per farli dialogare con studentesse e studenti della scuola superiore.

"È un grande onore per il nostro istituto ospitare il Prof. Cottarelli per questo evento formativo di altissimo livello", ha dichiarato in apertura la Dirigente scolastica Prof.ssa Elena Anna Giuffrida, soddisfatta per l’interesse e la partecipazione dimostrata dagli alunni e dai docenti dell’Istituto Tecnico, Economico e Tecnologico “De Nicola” con indirizzi di Amministrazione Finanza e Marketing, Turistico, Costruzioni Ambiente e Territorio e Moda.

Cottarelli, economista, dal 1988 lavora per il Fondo Monetario Internazionale, per il quale ha ricoperto vari incarichi in diversi dipartimenti, tra cui quello di direttore del dipartimento affari fiscali, di commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica e di direttore esecutivo del Fondo Monetario Internazionale. Dal 2017 è direttore dell’osservatorio sui conti pubblici italiani dell’università Cattolica di Milano e visiting professor presso l’università Bocconi. Da quest’anno dirige il programma PESES per l’educazione delle scienze sociali ed economiche