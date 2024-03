Inaugurati i nuovi tre laboratori dell'Itis Cannizzaro

Oggi presso l'aula “Video conferenza” dell'ITI Stanislao Cannizzaro si è tenuta la manifestazione d'inaugurazione degli innovativi laboratori di Analisi Chimica Strumentale, FabLab e Sala prove e Registrazioni Musicali. Sono intervenuti l'Assessore alla Pubblica Istruzione ed Edilizia Scolastica del Comune di Catania Andrea Guzzardi, i Dirigenti dell'ARPA Sicilia, i Docenti del Dipartimento di Scienze Chimiche e Chimica Industriale dell'Università di Catania, i Ricercatori del CNR IPCB e del CNR IMM, i Direttori del Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica, i Dirigenti Scolastici e i Docenti di altre Istituzioni, il Presidente dell'Ordine dei Periti Industriali, i Rappresentanti dei Sindacati “Scuola”, i Rappresentanti di Associazioni di categoria delle Imprese, i Dirigenti e rappresentanti di Aziende del territorio ed infine i Rappresentanti dell'Associazione degli ex Allievi dell'ITI Cannizzaro. La Prof.ssa G. Montella, Dirigente Scolastico dell'ITI Cannizzaro, dopo aver salutato e ringraziato i presenti, ha presentato le fonti finanziarie e le modalità operative che hanno portato all'acquisizione dei finanziamenti del PNSD per la realizzazione di progetti innovativi per la scuola europea del futuro precisando che ogni laboratorio sarà a disposizione degli utenti, sia interni che esterni alla scuola, appartenenti al territorio catanese.

I singoli laboratori e le loro peculiarità sono stati presentati dettagliatamente dai docenti referenti, Prof.ssa L. Mastruzzo, Prof. G. Gallo e Prof. D. Nicolosi che con filmati e slides hanno mostrato e spiegato l'utilizzo di apparecchiature sofisticate, macchinari e strumentazioni presenti nei laboratori. Tali attrezzature consentiranno agli utenti di esplorare e materializzare le proprie idee, di condurre ricerche scientifiche di alta qualità nel laboratorio di Analisi Chimica Strumentale, produzioni e stampe di materiali anche in 3D nel FabLab e produzioni musicali nella sala Prove e Registrazione. Ultimata la presentazione, gli ospiti hanno partecipato al taglio del nastro per l'inaugurazione ufficiale dei laboratori e hanno potuto visitare i locali dei laboratori presentati dai docenti e dagli studenti dell'istituto. Al termine della visita gli ospiti, prima di lasciare l'Istituto, hanno manifestato i loro apprezzamenti complimentandosi per aver constatato la proiezione innovativa ed europea dell'ITI Stanislao Cannizzaro di Catania.