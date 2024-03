"Giornata Fai di Primavera" al Duca degli Abruzzi di Catania

Le Giornate Fai di Primavera hanno coinvolto centinaia di visitatori anche Politecnico del Mare "Duca degli Abruzzi" di Catania. "E’ stato un successo su tutta la linea con i nostri “ragazzi in blu” che hanno assolto egregiamente il compito di ciceroni - spiega la dirigente scolastica Brigida Morsellino- e il nostro istituto si è presentato ai tantissimi visitatori in tutta la sua bellezza formativa, storica e culturale. In un secolo e mezzo di vita il 'Duca degli Abruzzi' ha accumulato strumenti variegati e affascinanti legati al mondo marittimo ed a quello della pesca di ieri, oggi e domani".

Un percorso che comprende anche la mostra fotografica sui 150 anni della scuola, i reperti del museo del mare, i numerosi laboratori (tra cui quello di navigazione) con il nuovo simulatore per la formazione dei marittimi e il planetario con le proiezioni sotto la cupola fissa di 5 metri di diametro che simula l'aspetto ed i moti del cielo stellato.