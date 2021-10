"La rivincita delle persone per bene", auto parcheggiata male ricoperta di "post it"

"La rivincita delle persone perbene", così recita il post con foto della pagina facebook "Catania Merita di più" che ritrae un'automobiule parcheggiata in piazza Scammacca nel centro storico della città e totalmente ricoperta di "post it". Quello che potrebbe sembrare solo uno scherzo è in realtà un gesto di protesta verso chi si ostina ancora a praticare il "parcheggio selvaggio". I residenti della zona hanno utilizzato un metodo "pedagogico" in voga in tutto il mondo, anche se a Catania troviamo sempre delle particolarità inedite: su alcuni dei post it infatti, erano riprodotti in maniera "stilizzata" degli organi genitali maschili.