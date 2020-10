CiaoAldo - La piattaforma di autisti che guidano la tua auto

In questo periodo di emergenza Covid-19 si è parlato molto di trasporti e soprattutto della necessità di diminuire la capienza di quelli pubblici per evitare che si possa avere una maggiore diffusione del contagio.

Per ovviare ai problemi ai quali i singoli cittadini possono andare incontro per quanto riguarda gli spostamenti è stata creata una piattaforma del tutto italiana dal nome 'CIAOALDO'. La piattaforma CIAOALDO è una piattaforma di sharing che offre in condivisone, non auto, moto o monopattini, né auto con autista, come Uber, né auto di altri come Blablacar; ma di autisti che guidano le auto dei clienti. Sono messi a disposizione dei driver certificati sui punti patente che guidano l’auto del cliente, lo portano in ufficio, a scuola o ovunque debba andare, riportano indietro l’auto e se richiesto lo vanno a riprendere la sera. Naturalmente con mascherina e guanti. Il costo è di € 10 all'ora.

CIAOALDO ha 3.000 autisti in tutta Italia con una concentrazione elevatissima nelle città più grandi. Prenotare è estremamente facile, come su qualsiasi piattaforma o app e comunque anche per chi non fosse “tecnologico” è possibile farlo telefonando agli operatori del CIAOALDO SUPPORT TEAM. Per chi ha bisogno di noleggiare anche l'auto viene data la possibilità di farlo registrandosi al seguente link.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In questo periodo, dove la maggiore difficoltà dei genitori è sicuramente quella di fare tornare i ragazzi a scuola nel pomeriggio, i driver si recano a scuola a bordo delle macchine dei genitori e li riportano a casa, riconsegnando al contempo l'auto al genitore.