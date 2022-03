Città più soleggiate d'Italia - La Sicilia domina la classifica

In Italia sono tanti i metereopatici, ossia coloro che cambiano umore a seconda del tempo e che sono felici solamente quando c'è il sole.

Ed è forse per loro che Holidu, motore di ricerca per case ed appartamenti vacanze, ha deciso di effettuare un sondaggio e stilare la classifica delle città italiane per 'ore di sole medie al mese'.

A dominare questa classifica è la Sicilia, che piazza 3 città, ossia Siracusa, Catania e Messina, nelle prime tre posizioni.

Siracusa si assicura il primato con 343,83 ore mensili di sole. Catania la segue con un minimo svantaggio (346,78 ore). Stesso discorso per Messina con 344,52 ore.

Completano la 'TOP 10' Reggio Calabria, Genova, Cagliari, Taranto, Palermo e Bolzano.

14esimo posto per Roma, 19esimo posto per Torino. Per trovare Milano e Firenze bisogna scendere rispettivamente al 39esimo ed al 42esimo posto.

Gli ultimi cinque posti della classifica sono occupati da Udine, Trieste, Bologna, Forlì ed Aosta.