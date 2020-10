Classifica Top Pizza 2020: 'Frumento' prima in Sicilia e 31° in Italia

50toppizza.it è sicuramente una delle più celebri guide on-line per quanto riguarda il mondo della pizza non solo italiano ma anche internazionale. Ed anche quest'anno ha provveduto a stilare la classifica delle migliori 100 pizzerie dello Stivale.

Per quanto riguarda la Sicilia e la provincia di Catania in particolare (nello specifico Acireale) c'è da segnalare il 31esimo posto della pizzeria Frumento, sita in Piazza Giuseppe Mazzini (telefono 095-601496). Frumento ha inoltre ottenuto il premio come 'Migliore proposta dei fritti 2020 Olitalia Award'.

Frumento si fa portavoce di un stile di pizza giovane e fresco, che ben rispecchia la personalità dei proprietari Federica ed Emanuele Serpa. Tra gli impasti proposti il classico napoletano, quello siciliano a base di farina di grano Russello, ed il saporito Enkir (farro). Ad arricchire le pizze la materia prima di qualità: si prediligono i prodotti locali come il cavolo Trunzo di Aci, il fior di latte Ragusano, le acciughe di Sciacca. Imperdibile la rivistazione della parmigiana, la “Non è la Norma” a base di melanzane, ricotta salata e pomodoro confit. Ma non si sbaglia con una “Classica” Margherita.

La cucina propose sfiziosissimi antipasti: “l’arancinu”, le crocchè di patate, il ragusano in carrozza per citarne alcuni. Eccellente poi la cantina, che sconfina i confini regionali e nazionali. Il personale, professionale ed efficiente, è pronto ad accogliere gli ospiti a partire dalle 18.30 per un aperitivo: cocktail eccellenti, come il resto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per quanto riguarda la Sicilia, della Top 100 fanno anche parte Piano B (a Siracusa) e Archestrato Di Gela (a Palermo).