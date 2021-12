'Coca Cola Real Magic Village' in Piazza Verga a Catania

Coca-Cola porta la Magia del Natale a Catania, in Piazza Verga, attraverso un messaggio di ottimismo e inclusione, che celebra i sentimenti e il calore umano, e con un duplice impegno per la sostenibilità sociale e ambientale.

Il primo Coca-Cola truck tour 100% elettrico in partnership con ABB e Volvo Trucks, farà tappa a Catania domenica 19 e lunedì 20 dicembre. Dalle ore 11 alle ore 21, Piazza Verga ospiterà il Real Magic Village, trasformandosi in un accogliente villaggio di Babbo Natale che inviterà tutti a vivere un’esperienza indimenticabile, riscoprendo la gioia della condivisione con un semplice gesto di generosità.

Tra le numerose iniziative che animeranno il Real Magic Village di Catania, tra cui l’intrattenimento musicale a tema natalizio di una jazz band, due in particolare permetteranno ai visitatori di riscoprire il piacere di fare un gesto per gli altri: la Food Court, presso la quale sarà possibile degustare la pizza di Natale firmata dal pizzaiolo Francesco Capece, e il Christmas Market, un mercatino solidale di gadget Coca-Cola. Il ricavato di entrambe le attività sarà interamente devoluto a Banco Alimentare.

Per il quinto anno consecutivo Coca-Cola è infatti al fianco di Banco Alimentare, per continuare a dare il proprio contributo nella lotta allo spreco alimentare e nell’aiuto alle persone in difficoltà, attraverso un sostegno che permetterà di raccogliere e distribuire prodotti alimentari per quasi 3 milioni di pasti. Una partnership che nel corso degli ultimi 5 anni si è tradotta nella distribuzione di alimenti pari a 10 milioni di pasti alle persone in difficoltà attraverso le strutture caritative convenzionate.