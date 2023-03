Stress da lunedì: consigli per combatterlo

A tutti o quasi capita la domenica pomeriggio di pensare già con eccessivo stress al lunedì lavorativo.

La tiktoker e podcaster Marisa Jo ha testato e considerato efficace una strategia per rendere il lunedì una giornata meno piena possibile, spostando i compiti più complessi ai giorni centrali della settimana.

Svuotando consapevolmente l'agenda del lunedì il nostro cervello avrà una naturale transizione dal relax della domenica all'avvio della settimana lavorativa.

Come evitare il trauma del lunedì nella pratica

- Allenarsi ad una gestione della propria agenda il più possibile consapevole; così come gli sportivi prima di una gara anche i lavoratori hanno bisogno di una fase di riscaldamento per prepararsi alla performance

- Bisogna quindi concedere il giusto tempo di riscaldamento metaforico alle nostre funzioni di localizzazione, attenzione e produttività

- Chi può gestire in autonomia la propria agenda si imponga di non occupare tutto il lunedì con appuntamenti, anzi ritagli uno spazio per dedicarsi ad attività lavorative più distensive

- Non creare mai una 'to do list' irraggiungibile per il lunedì, come se tutte le urgenze dovessero essere risolte nel corso di una singola giornata

- Concentrarsi sui compiti e sulle consegne essenziali, distribuendo il resto nella settimana

- La domenica andare a dormire presto in modo da lavorare in anticipo sulla gestione dell'ansia da lunedì

- Durante la settimana inserire almeno due camminate da 30-45 minuti ciascuna per aiutare mente e corpo a liberarsi dallo stress accumulato