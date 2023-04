Bonus affitto confermato anche per il 2023: come richiederlo

La Legge di Bilancio 2023 ha confermato anche per quest'anno il 'Bonus Affitti Giovani', ossia una agevolazione per coloro che non hanno ancora compiuto 31 anni di età per ridurre il peso del canone di locazione mensile (visto l'aumento degli affitti nelle grandi città).

Bonus affitto - Cosa c'è da sapere

1 - Il bonus affitto è una detrazione fiscale pari al 20% del canone di locazione e si applica ai primi 4 anni del contratto di affitto; il suo importo massimo è di € 2.000,00 all'anno

2 - Il bonus è rivolto ad abitazioni singole o appartamenti in condivisione ma solo a patto che venga effettuato il trasferimento di residenza

3 - Per accedere al bonus bisogna avere una età compresa tra 20 e 31 anni ed un reddito che non deve superare € 15.493,71

4 - Per accedere alla detrazione occorre sottoscrivere un regolare contratto di affitto ed il canone di affitto annuo non deve essere inferiore ad € 991,60 (ossia € 82,63 al mese)

5 - La richiesta per accedere al bonus affitto deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate al momento della dichiarazione dei redditi (si deve compilare il rigo E71 con codice 4; si devono fornire i dati dell'immobile, le informazioni sul contratto di locazione (entrata in vigore, durata, prezzo del canone) ed il reddito annuale del richiedente

6 - Non sono inclusi nel bonus affitti le seguenti categorie di immobili: immobili di lusso, alloggi di edilizia residenziale pubblica e gli alloggi finalizzati a scopi turistici

7 - L'appartamento non deve essere lo stesso in cui abitano parenti o affini

8 - L'università dello studente deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 km

9 - Il contratto d’affitto deve essere a canone convenzionale ex. legge numero 431 del 1998