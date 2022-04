Tutti noi riceviamo ogni settimana almeno due chiamate (da rete fissa o mobile) da parte di un operatore che ci chiede se siamo interessati ad una nuova offerta (ma si ricevono anche chiamate fantasma nel corso delle quali nessuno risponde al nostro 'pronto').

Parliamo ovviamente di 'telemarketing'. Secondo una stima Eurostat si tratta di un mercato in crescendo che nel 2022 passerà a circa 3,4 miliardi di fatturato.

Le aziende fornitrici di solito si avvalgono del telemarketing per svolgere attività di promozione, raccogliere informazioni sui clienti (potenziali e non), fare passare i clienti da un contratto ad un altro.

Negli ultimi anni il telemarketing 'aggressivo', secondo quanto riportato dal sito internet-casa.com (ossia le richieste insistenti di cambiare operatore telefonico, operatore dei servizi di luce, gas), è aumentato (soprattutto le chiamate di 'spam' che dal 2018 al 2019 sono aumentate del 7%) ed è anche aumentato il cosidetto 'phishing digitale', ossia la tecnica di ottenere informazioni private tramite una voce automatica registrata.

Per difendere il consumatore il Governo Italiao ha deliberato un nuovo 'Registro delle opposizioni', che darà la possibilità ai consumatori di bloccare le chiamate indesiderate provenienti da fisso e da cellulare. E' stato già istituito nel 2011, ma riguardava solo le utenze fisse e postali.

Col nuovo registro a partire dal prossimo 27 luglio 2022 sarà possibile comunicare il numero telefonico che vogliamo proteggere attraverso la sottoscrizione di un modulo online sul sito web o via telefono. L'iscrizione verrà completata il giorno successivo e le compagnie di telemarketing saranno tenute ad aggiornare ogni mese le loro liste contatti in modo da non chiamare coloro che sono inseriti nel Registro.

Come difendersi dal telemarketing aggressivo

- quando si riceve una telefonata intimare alla compagnia di non chiamare più il nostro numero, o inviare una e-mail e/o raccomandata alla società con la quale si chiede di cancellare il numero dalla lista dei contatti da prendere in considerazione a fini promozionali

- bloccare il contatto tramite lo smartphone; dopo il ricevimento della chiamata i possessori di iOS/Android possono bloccare il contatto direttamente dalle ultime chiamate ricevute

- scaricare delle appe che permettono di capire chi ti sta chiamando

- registrarsi sul Registro delle Opposizioni