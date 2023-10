Gravina, attivo il servizio "Bookcrossing" nella biblioteca comunale

Il Sindaco di Gravina di Catania Massimiliano Giammusso e il vicesindaco con delega alla Cultura ed alla Biblioteca comunale Claudio Nicolosi informano la cittadinanza che presso la biblioteca "Francesco Virzì" di via Unione europea è attivo il servizio "bookcrossing", vale a dire il prestito librario all'insegna della formula "porti un libro, prendi un libro", ideato allo scopo di avvicinare i giovani, e non solo loro, alla lettura e far conoscere, al contempo, la moderna, attrezzata e fornitissima biblioteca comunale di cui Gravina dispone. Lo scambio libri intende, insomma, rappresentare un servizio aggiuntivo a quelli istituzionali bibliotecari già esistenti al fine di incentivare, in maniera diversa e complementare, la fruizione dei libri e dei servizi bibliotecari in genere incrementando al contempo la presenza dell'utenza all'interno dei locali".

"Oltre alla direttrice responsabile della biblioteca, Antonina Danzè, intendo ringraziare per il lodevole impegno profuso - aggiunge l'assessore Nicolosi - i ragazzi che prestano Servizio civile qui in biblioteca non senza un ricordo speciale per una dinamica e attiva donna gravinese, Agata Marletta, recentemente scomparsa e che aveva sempre fornito suggerimenti su possibili nuove iniziative da poter attuare proprio qui in biblioteca. Questa iniziativa rappresenta un punto di partenza dato che di punti adibiti a scambio librario intendiamo realizzarne altri nel territorio".

I libri, sistemati nell'apposito "golden box", sono volumi, che siano risultati doppioni, in ottimo stato, tutti donati e frutto di una attenta selezione. La biblioteca di Gravina rimane aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 13:30 e, in aggiunta, nei pomeriggi di martedì e giovedì anche dalle ore 15:00 alle 17:30, telefono 095/71.99.512/-3/-4/-5, mail: biblioteca@comune.gravina-di-catania.it