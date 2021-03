Vacanze ai tempi del Covid-19: Sicilia tra le mete preferite dagli italiani

La Sicilia si piazza al quinto posto come meta preferita dagli italiani nel momento in cui il Governo consentirà nuovamente gli spostamenti tra le Regioni

Nonostante la pandemia da Covid-19 sia ancora e purtroppo pienamente in corso, secondo un sondaggio effettuato da Parclick 4 italiani su 10 stanno già programmando un viaggio per quando sarà possibile. La durata media del viaggio sarà di 5 giorni (preferenza del 52,7% degli intervistati).

Il 77,4% degli intervistati preferisce una meta di carattere nazionale rispetto a quelle di carattere internazionale (22,65). Ad essere preferite sono spiagge (36,3%) e città (33,6%) rispetto alla montagna (14,4%).

Il mezzo di trasporto preferito sarà la macchina (65,1%), seguita dall'aereo (30,8%) e dal treno (3,4%).

Passando alla destinazione e guardando solamente all'Italia, la meta preferita è la Toscana, seguita dal Trentino Alto Adige e dal Lazio. Quarto posto per la Puglia.

La Sicilia si piazza al quinto posto in classifica. Un piazzamento che può far ben sperare gli operatori del settore turistico nel momento in cui il Governo consentirà nuovamente gli spostamenti tra le regioni italiane.

Agli ultimi tre posti della classifica italiana troviamo invece la Basilicata, la Valle d'Aosta ed il Friuli Venezia Giulia.

Insolito tredicesimo posto per la Sardegna, undicesimo per la Calabria, ottavo e nono posto rispettivamente per Liguria e Lombardia.