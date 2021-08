Concorso 'Cover Me' dedicato a Bruce Springsteen - In finale anche la catanese Roberta Finocchiaro

Si è conclusa la seconda fase di COVER ME, il primo contest nazionale dedicato a Bruce Springsteen, che ha decretato i 15 finalisti che si esibiranno domenica 29 agosto durante l'ultimo giorno dell'evento "Cercasi Bruce Disperatamente” e tra loro c'è anche Roberta Finocchiaro con l'interpretazione di "If I was the priest"

Dopo il successo delle tre tappe live a Malgrate Valmadrera (LC), Milano e Bergamo, che hanno travolto oltre 5 mila amanti del puro rock di The Boss, è stato il pubblico a decretare i 15 finalisti di Cover Me che, il prossimo 29 agosto, nella terza giornata del festival Cercasi Bruce Disperatamente, si esibiranno al Seminarino di Città Alta a Bergamo dove sarà scelta la migliore interpretazione originale di un brano di Bruce Springsteen.

Gli artisti provenienti da tutta Italia non solo hanno scaldato le piazze della prima edizione di Cover me live ma hanno conquistato il pubblico sul web con ben 3.200 voti e 25 mila visualizzazioni sul sito www.noiespringsteen.com.

E ora a Bergamo Alta sarà possibile ascoltare dal vivo le band finaliste: The HouseHolder Reloaded (Napoli), MMI-STREET BAND (Roma), Elena D’Andrea (Torino), Sandro Casali (Milano), Veronica Howle (Lecco), The Folding Chairs (Milano), Tommaso Imperiali (Como), Simone Villa & Makepop (Torino), Fabio Melis (Roma), Roberta Finocchiaro (Catania), Simone Bernardini (Cagliari), Iacopo Fedi (Marchigiano), Franky & The Blind Zeroes (Lecco), Federica Crasnich (Gorizia), Two Lives (Bergamo).

In attesa della finale dal vivo, Cover me ha già un vincitore: la cover proposta dalla band napoletana The HouseHolder Reloaded è stata giudicata la migliore tra le oltre 60 candidate aggiudicandosi il Premio della Critica da parte della giuria.