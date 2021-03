Giornata Mondiale dell'Acqua - Come evitare gli sprechi in casa

Il prossimo 22 marzo 2021 si celebrerà in tutto il mondo la 'Giornata Mondiale dell'acqua', un evento che ha come obiettivo di ridurre gli innumerevoli sprechi.

Gli esperti di habitissimo.it hanno infatti voluto sottolineare quali siano le accortezze che ognuno di noi può attuare per sprecare meno acqua.

Rubinetti - Bisogna sempre sistemare le perdite (anche quelle che sembrano minime) ed installare i riduttori di flusso e rompigetto aeratore in grado di far risparmiare circa il 50% di acqua senza comunque perdere l'intensità del flusso.

Doccia - Uno degli interventi più opportuni da fare è sicuramente quello di sostituire la vasca con la doccia. C'è un risparmio di acqua che è di circa 100-150 litri all'anno. Le docce di oggi, inoltre, possono essere impostate in modo tale da stabilire prima il flusso d'acqua, la temperatura e l'intensità per poter risparmiare acqua.

Cassette dual-flush e soluzioni touchless per scarichi intelligenti - La sostituzione dell'impianto di scarico vecchio con uno nuovo è la migliore soluzione. Le cassette dual-flush per WC consentono di risparmiare acqua grazie alla possibilità di scegliere la quantità di acqua da utilizzare per lo scarico. Solitamente hanno quindi due comandi differenziati, uno per il piccolo volume ed uno per il grande. Interessanti anche le soluzioni touchless che si avvalgono di comandi ad infrarossi ed oltre ad ottimizzare il consumo d'acqua massimizzano l’igiene. Si possono arrivare a risparmiare da 3 a 10 litri di acqua

Elettrodomestici - Le nuove direttive in tema di elettrodomestici prevedono che d'ora in poi sia indicato nelle etichette non solo come utilizzarli al meglio per risparmiare acqua ma anche il consumo di acqua e di energia elettrica per ogni singolo ciclo di utilizzo. Il consiglio solito, quando si parla di lavatrici e lavastoviglie, è sempre quello di metterli in funzione quando sono a pieno carico ed effettuare una pulizia periodica del filtro.

Acqua piovana - E' possibile raccoglierla, filtrarla e riutilizzarla fino al 50%, a maggior ragione quando si parla di edifici di grandi dimensioni. Nel caso di appartamenti possiamo utilizzare quella piovana per irrigare il giardino collegando il tetto ad un serbatoio.

Impianto idraulico - La manutenzione ordinaria è qualcosa di necessario per cercare di individuare e prevenire la presenza di problemi ancora più grossi. E' inoltre sempre preferibile anticipare la sostituzione di tubature troppo vecchie per prevenire così allagamenti e danni strutturali che potranno in futuro comportare la necessità di una spesa ancora maggiore.