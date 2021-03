“Il Valore dell’Acqua” - Concorso fotografico per studenti organizzato dall'Università di Catania

Un concorso fotografico per sensibilizzare l’opinione pubblica, e in particolare i giovani, al valore ambientale, socio-economico e culturale delle risorse idriche e a un loro utilizzo sostenibile.

Il contest dal titolo “Il Valore dell’Acqua” è promosso dal Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell’Università di Catania per celebrare il prossimo 22 marzo la Giornata Mondiale dell’Acqua, istituita dalle Nazioni Unite nel 1993, un anno dopo la Conferenza di Rio che sancisce la necessità di perseguire nuovi obiettivi di sviluppo improntati alla sostenibilità economica, sociale, ambientale.

Il concorso a premi è rivolto agli studenti del quarto e quinto anno delle scuole superiore di secondo grado siciliane che possono partecipare inviando le proprie fotografie a tema entro il prossimo 18 marzo. L’iniziativa del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell’Università di Catania, è organizzata in collaborazione con il CSEI Catania e l’assessorato regionale all’Istruzione e Formazione professionale con il patrocinio della Società Geografica Italiana e dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia - sezione Sicilia nell’ambito delle attività di divulgazione previste dal progetto “TRESOR - TRaitement des Eaux uSées et des bOues Résiduaires par filtres plantés et usage agricole durable - Sistemi di fitodepurazione per il trattamento delle acque reflue e dei fanghi e loro riuso sostenibile in agricoltura” finanziato dal Programme IEV de cooperation transfrontaliere Italie-Tunisie 2014-2020.

I vincitori saranno premiati in occasione dell'incontro dal titolo "Il valore dell'Acqua" in programma il prossimo 22 marzo in cui interverranno studiosi ed esperti di diverse discipline chiamati a riflettere sulle valenze ecologiche, socio-economiche e culturali dell’acqua.

Le fotografie devono essere inviate tramite il sito del contest www.ilvaloredellacqua.it entro il 18 marzo. Per ulteriori informazioni scrivere a concorso@ilvaloredellacqua.it