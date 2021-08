Miss Italia 2021 a San Gregorio il 19 agosto

Giovedì 19 agosto, alle ore 21 in Piazza Immacolata, si terrà la 82ª edizione del concorso nazionale di Miss Italia. La kermesse, che ha ricoperto un ruolo importante nella storia del Costume Italiano, è entrata a far parte integrante della notorietà del “Made in Italy” e quest'anno festeggia i suoi 82 anni.

Ogni anno vengono selezionate oltre 700 ragazze in tutte le regioni italiane e quest’anno San Gregorio farà parte di questo interessante tour.

Ad organizzare la prestigiosa manifestazione è la “A.C. Glamour Production”, esclusivista del Concorso nazionale Miss Italia per la Sicilia, il patrocinio è quello del Comune di San Gregorio, assessorato alla Cultura.

La serata prevede, oltre alle sfilate delle ragazze in abiti e classici costumi da bagno, performance artistiche delle stesse ragazze. La Miss prima classificata, che avrà diritto di partecipare alle prossime regionali, potrà ricevere il titolo e la fascia con la denominazione del Comune di San Gregorio.

«San Gregorio non avrebbe perso un'occasione del genere – ha commentato soddisfatta l’assessora Giusi Lo Bianco -; iniziative di prestigio, e che hanno un risvolto culturale e di costume come questa, fanno parte del percorso del mio assessorato, intrapreso sin dal mio insediamento, lungo il quale la donna, le pari opportunità e la questione identitaria a supporto di un marchio siciliano e italiano nel mondo sono supportati e valorizzati».