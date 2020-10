Slow Food Catania partecipa a 'Presidi Aperti'

Domenica 18 ottobre si terrà la prima edizione di Presìdi Aperti, una giornata nata per festeggiare il ventennale dei Presìdi Slow Food e dedicata ai custodi della biodiversità che apriranno le porte delle loro aziende al pubblico.

L’iniziativa promossa da Slow Food nasce per celebrare i 20 anni di Presìdi e si inserisce all’interno della tredicesima edizione di Terra Madre Salone del Gusto, la più importante manifestazione dedicata al cibo buono, pulito e giusto, organizzata da Slow Food, Città di Torino e Regione Piemonte. La manifestazione, inaugurata l’8 ottobre 2020, durerà fino ad aprile 2021, proponendo un ricco palinsesto che tocca tutti i nodi della rete Slow Food in 160 Paesi del mondo, coinvolgendo il pubblico in eventi digitali, fisici e diffusi, a partire dalla piattaforma web, accessibile dall’indirizzo www.terramadresalonedelgusto.com.

Presìdi aperti si inserisce all’interno dell’iniziativa con cui Slow Food partecipa alla Green Week europea (dal 19 al 22 ottobre), in cui tutti i paesi dell’Unione celebrano la biodiversità, confrontandosi sulle strategie da attuare nei prossimi anni per salvare il pianeta.

Anche Slow Food Catania partecipa alla prima edizione di Presìdi aperti e lo fa con una giornata dedicata al mondo dell’asina ragusana. Appuntamento alle ore 11.00 presso l’Azienda Agricola Asilat srl Asilandia in Strada Regionale Milo, per conoscere da vicino l’Asino ragusano e gli altri abitanti di questa fattoria alle pendici dell’Etna.

A seguire, presso la Tenuta San Michele dell’Azienda vinicola Vini Murgo, si degusterà il pranzo a base di prodotti di stagione accompagnati dai vini Murgo presenti in guida Slow Wine.

Una giornata per festeggiare insieme vent’anni dell’istituzione dei Presìdi. In 30 anni di lavoro l’associazione Slow Food ha catalogato in tutto il mondo oltre 5300 prodotti sull’Arca del Gusto e 600 Presìdi Slow Food in 78 Paesi; di cui circa 326 solo in Italia.